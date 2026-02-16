নুরের আসনে হামলা-সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠনের ঘোষণা
গলাচিপা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালী-৩ আসনে নির্বাচনকালীন সময়ে ও নির্বাচনী পরবর্তী সহিংতার ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন গলাচিপা উপজেলা বিএনপি। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ওই আসন থেকে বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।
সর্বশেষ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে নুরুল হক নুরের ‘ট্রাক’ মার্কার সমর্থকদের হামলার অভিযোগ তোলেন গলাচিপা উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. আলতাফ খান। এরপরও নির্বাচন পরবর্তী হামলার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতে উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব মিয়াকে প্রধান করে ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এ কমিটি সবগুলো ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে, পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের (ঘোড়া) সমর্থক বিএনপি সমর্থিত নুরুল হক নুরের (ট্রাক) সমর্থকদের উপর হামলা করে তারা মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসব হামলার প্রেক্ষিতে উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব মিয়ার নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা সব হামলার তদন্ত করবে এবং পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিবে। যারা আহত হয়েছে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং আইনি সহায়তা দেওয়া হবে।
সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি ইখতিয়ার রহমান কবির অভিযোগ করে বলেন, আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মীকে নির্বাচনের পরে জোটের প্রার্থী নুরুল হক নুরের ‘ট্রাক’ মার্কার সমর্থন করার কারণে হামলা করা হয়েছে। চরবিশ্বাস ইউনিয়নে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেত্রী পারুল বেগম ও নবম শ্রেণির ছাত্রী তানজিলাকে মারাত্মকভাবে আহত করা করেছে বাকের বিশ্বাস, মামুন বিশ্বাস ও মহসিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে। তারা এখন বর্তমানে গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বিএনপি থেকে যাদের কমিটি নাই, বিএনপিতে যাদের পরিচয় নাই, বিএনপির যারা সাবেক নেতা আপনারা জানেন; তারা হরিদেবপুর ফেরিঘাট বিএনপির যে পার্টি অফিস আছে নির্বাচনের সময় সেটা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কেন্দ্র হিসেবে দখল করে নিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূল স্রোতের নেতাকর্মীসহ হরিদেবপুর ইউনিয়নে শ্রমিক দলের নেতৃত্বে বিএনপি নেতা শাহজাহান সিকদারের উপরে ঘোড়া মার্কার সমর্থকরা হামলা করে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। এরকম অসংখ্য ঘটনা তারা ঘটিয়েছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
নির্বাচনে জাল ভোট পড়েছে ২১.৪ শতাংশ: টিআইবি
বরিশাল বিভাগ: পুরোনো আধিপত্য নতুন করে জানান দিল বিএনপি