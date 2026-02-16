Current Bangladesh Time
Home » গলাচিপা » পটুয়াখালী » গলাচিপায় গণঅধিকার পরিষদের সংবাদ সম্মেলন
১৬ February ২০২৬ Monday ২:৪৮:১৭ PM
গলাচিপায় গণঅধিকার পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

গলাচিপা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

শনিবার বিকেলে গলাচিপা অফিসার্স ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে গণঅধিকার পরিষদের নেতারা।

উপজেলা আহ্বায়ক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, নুরুল হক নুরের নির্দেশনা হচ্ছে সবাইকে ধৈর্য ধারণ ও শান্ত থাকতে হবে। তারা সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখতে চান। 

জেলা যুব অধিকার পরিষদের সহসভাপতি মহিবুল্লাহ এনিম বলেন, পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকরা বিভিন্ন এলাকায় সংঘাত তৈরির চেষ্টা করছেন। তবে গণঅধিকার পরিষদ নেতাকর্মীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তিনি বলেন, কোনো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকলে তদন্ত করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নুরুল হক নুর ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, তিনি প্রতিশোধ ও সংঘাতের রাজনীতি ঘৃণা করেন। তিনি ট্রাক প্রতীকের সমর্থকসহ বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, কারও উসকানিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না।

তিনি আরও বলেন, এখন লক্ষ্য হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে “ঐক্য, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির নতুন গলাচিপা–দশমিনা” গড়ে তোলা।

গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান বলেন, কিছু ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি এবং অনেক ঘটনায় কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি জানান, সংঘাত এড়াতে পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। চর কাজলের একটি মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও দুটি অভিযোগে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি অভিযোগে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। তাদের দাবি, দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা রয়েছে। নির্বাচন–পরবর্তী সহিংসতার অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মনে করছেন তারা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
