Monday February ১৬, ২০২৬ ৭:২২ PM
Home » জাতীয় » সংবাদ শিরোনাম » নির্বাচনে জাল ভোট পড়েছে ২১.৪ শতাংশ: টিআইবি
১৬ February ২০২৬ Monday ২:৫৫:২৮ PM
নির্বাচনে জাল ভোট পড়েছে ২১.৪ শতাংশ: টিআইবি

অনলাইন নিউজ ডেস্ক:

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দিয়েছে ৪৬.৪ শতাংশ ও জাল ভোট পড়েছে ২১.৪ শতাংশ বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আজ সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি এ তথ্য জানা যায়।

টিআইবি আরও জানায়, নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা হয়েছে ১২৫টি, ভোট দিতে বাধা প্রদান হয় ৪৬.৪ শতাংশ ও প্রতিপক্ষের এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে ১৪.৩ শতাংশ।

নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম (টিআইবির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হলফনামাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)

-ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা ৩৫.৭ শতাংশ

-জাল ভোট দেওয়া ২১.৪ শতাংশ

-বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইনশৃ ঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা ২১.৪ শতাংশ

-ভোট গ্রহণের আগেই ব্যলটে সিল মারা ১৪.৩ শতাংশ

-বুথ দখল করা ১৪.৩ শতাংশ-প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া ১৪.৩ শতাংশ

-আইনশৃ ঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ভোটারদের অসহযোগীতা ১০.৭ শতাংশ

-রিটার্নিং অফিসারসহ নির্বাচনে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক কার্যক্রম ১০.৭ শতাংশ

-তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা (ফোর-জি এবং ত্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ এবং সাংবাদিকদের মটরযান চলাচলে বাধা) ৭.১ শতাংশ

-ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের বাধা প্রদান ৭.১ শতাংশ

-আইনশৃ ঙ্খলা বাহিনীর রিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যμমের অভিযোগ ৭.১ শতাংশ

-ভোট গণনায় জালিয়াতির অভিযোগ ৭.১ শতাংশ

-ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া ৩.৬ শতাংশ

-নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান ৩.৬ শতাংশ

-অন্যান্য ৩.৬ শতাংশ

তথ্য সূত্র: নাগরিক টিভি।

