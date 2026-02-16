উজিরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষক ও পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
নিজস্ব প্রতিনিধি:
বরিশালের উজিরপুরে ইঁদুর মারা বৈদ্যুতিক ফাঁদে কৃষক ও পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার উপজেলার পশ্চিম কেশব কাঠি ও হস্তিশুন্ড গ্রামে পৃথক দুই ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলেন- পশ্চিম কেশককাঠি গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত মনোরঞ্জন ডাকুয়ার ছেলে কৃষক সত্যরঞ্জন ডাকুয়া (৫৫) ও হস্তিশুন্ড গ্রামের বাসিন্দা রফিক ফরাজীর কন্যা রিয়ামনি (৪)। উজিরপুর মডেল থানার ওসি মুহা. রকিবুল ইসলাম জানান, ক্ষেতের ফসল ইদুর নষ্ট করে। ফসল রক্ষায় ক্ষেতে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পাতে কৃষক সত্যরঞ্জন ডাকুয়া। বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ফাঁদের বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে ক্ষেতে যায়। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সত্যরঞ্জন ডাকুয়ার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে। অপরদিকে, দুপুরে খাবার খেয়ে বাড়ির পুকুরে ঘাটে প্লেট ধুতে যায়। এ সময় পা পিছলে পানিতে পড়ে ডুবে যায়। বিষয়টি কেউ খেয়াল না করায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তাকে না পেয়ে খুজে পুকুর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
