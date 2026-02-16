Current Bangladesh Time
Monday February ১৬, ২০২৬
১৬ February ২০২৬ Monday
জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার মাজার জিয়ারত করলেন পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনের সংসদ সদস্য

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতিনিধি :

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মাজার জিয়ারত করলেন পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব রুহুল আমিন দুলাল৷ সোমবার সকালে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে মাজারে গিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং দোয়া-মোনাজাত করেন। এসময় পৌর বিএনপির সাবেক আহবায়ক কে এম হুমায়ুন কবির, সভাপতি জসিম উদ্দিন ফরাজী, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সদস্য খলিলুর রহমান খোকন, ইসমাইল হোসেন হাওলাদার, খালিদ সাইফুল্লাহ আমীন বাবু, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মজিবুর রহমান, ছাত্রদলের আহবায়ক খোকন মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। 

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
