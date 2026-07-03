গাছ কেটে মন্দিরের জমি দখলের অভিযোগ: উজিরপুরে ঘণ্টেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী মন্দির ঘিরে উত্তেজনা, থানায় অভিযোগ

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বামরাইল ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টেশ্বর সার্বজনীন শ্রী শ্রী গঙ্গা-বিষ্ণু, শিব, কালী, নারায়ণ ও অন্নপূর্ণা মন্দিরের ভোগদখলীয় জমির গাছ কেটে দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় উজিরপুর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) সকাল ৯টার দিকে বাবুগঞ্জ উপজেলার আগুরপুর গ্রামের তপন মিত্র, সমীর দাস ও পলাশ কুণ্ডসহ কয়েকজন মন্দিরের জমিতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বরুণ দাস উজিরপুর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। মন্দির পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টেশ্বর সার্বজনীন মন্দিরের জমি রক্ষায় প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
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