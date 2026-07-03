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৪ July ২০২৬ Saturday ৪:২০:৩৯ AM
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বরিশালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতার মামলা: ২৪৮ জনের আসামী তালিকায় বিএনপি নেত্রী সেলিনা

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

বরিশালে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ও অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতা মোঃ মারজুক আব্দুল্লাহ বাদী হয়ে আদালতে এই নালিশী দরখাস্ত করেন। বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

মামলার প্রধান আসামি সাদেক আবদুল্লাহ ও জেবুন্নেছা

মামলায় সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ ও জেবুন্নেছা আফরোজকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। সাবেক এমপি জাহিদ ফারুক শামীমের অনুসারীসহ বহু নেতাকর্মীকেও এই মামলায় যুক্ত করা হয়। বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একাধিক তারিখে নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে এই মামলায়।

বিএনপি নেত্রী সেলিনা আক্তারকে আসামি করায় ক্ষোভ

মামলার ২৪৮ নম্বর আসামির তালিকায় ১৭৪ নম্বরে রয়েছে সেলিনা আক্তারের নাম। তিনি বরিশাল মহানগর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিচিত। এছাড়া ২৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির মহিলা দলের সাবেক সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২৪, ২৫ ও ২৬ নং ওয়ার্ডের চারবারের সাবেক কাউন্সিলর। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে তার নাম জড়ানোয় রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। রাজপথের এই ত্যাগী বিএনপি নেত্রীকে মামলায় জড়ানোয় স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

মামলার পূর্ণাঙ্গ আসামি তালিকা (১ থেকে ২৪৮ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বর):

১. সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ, ২. জেবুন্নেছা আফরোজ, ৩. সাজ্জাদ সেরনিয়াবাত, ৪. রাজিব হোসেন, ৫. লিয়ন মাঝি, ৬. মোঃ নিলয় আহম্মেদ রাব্বি, ৭. মোঃ জয়নাল আবদীন, ৮. শাহরিয়ার আলম সাদ, ৯. রাশেদুল ইসলাম আকাশ, ১০. মশিউর রহমান মশি, ১১. সাকিব হাওলাদার, ১২. এ কে এম জাহাঙ্গীর, ১৩. কাজী মশিউর রহমান মুরাদ, ১৪. মুন্না, ১৫. রাহিম, ১৬. মোঃ ওসমান হাওলাদার, ১৭. সুমিত, ১৮. সমর দাস, ১৯. মাইনুল ইসলাম, ২০. মোঃ মজিবুর রহমান বাচ্চু, ২১. আমিনুল ইসলাম ফয়েজ, ২২. সীমান্ত, ২৩. ডাঃ রাহাত আনোয়ার, ২৪. মোঃ ইমরান চৌধুরী, ২৫. উজ্জ্বল হাওলাদার, ২৬. আশিকুর রহমান ফাহাদ, ২৭. ফারহান, ২৮. হামিদুর রহমান অস্ত্র, ২৯. মোঃ প্রাণ আলম, ৩০. অমর দাস, ৩১. হাবিবুর রহমান শাকিল, ৩২. আখতার হোসেন বাবু, ৩৩. মোঃ দুলাল আকন, ৩৪. ফারদিন, ৩৫. আরিফুর রহমান শাকিল, ৩৬. অয়ন রহমান, ৩৭. নাহিদ, ৩৮. মোঃ তারেক শাহ, ৩৯. লিয়ন, ৪০. তুহিন, ৪১. ইমরান মোল্লা, ৪২. পাভেল, ৪৩. মাহিন রহমান, ৪৪. রিপন সরদার, ৪৫. হাবিব মোল্লা, ৪৬. মনিরুল ইসলাম ছবি, ৪৭. গোলাম মোস্তফা, ৪৮. মো. রুমান বাবু, ৪৯. শফিকুল ইসলাম বাবু, ৫০. জিয়াউল হক বাপ্পি, ৫১. কাজী আফরোজা, ৫২. শরীফ খান, ৫৩. মোঃ মিজানুর রহমান, ৫৪. ইমরান মোল্লা, ৫৫. খায়রুল মামুন শাহিন হাওলাদার, ৫৬. এস এম জাকিরুল ইসলাম, ৫৭. ফারহানা হক ইভা, ৫৮. আব্দুল খালেক মিয়া, ৫৯. মোস্তাফিজুর রহমান অয়ন, ৬০. শেখ মোঃ কামাল হোসেন, ৬১. ইব্রাহিম খান, ৬২. বিপ্লব চৌহান মনা, ৬৩. ইউসুফ ওরফে ট্রাক ইউসুফ, ৬৪. মাজারুল ইসলাম সোহান, ৬৫. মহিউদ্দিন সিকদার, ৬৬. এনামুল হক লোটাস, ৬৭. মোঃ শাহাবুদ্দিন সিকদার, ৬৮. সজিব সিকদার অন্তর, ৬৯. আলফাজ হাসান সিয়াম, ৭০. শেখর দাস, ৭১. মো. নাজমুল হুদা, ৭২. অন্তর, ৭৩. উজ্জল, ৭৪. শফিউল আজম, ৭৫. মোঃ রাকিব, ৭৬. মেহেরুন্নেছা সুমি, ৭৭. সেলিনা বেগম, ৭৮. কামাল শরীফ, ৭৯. কালাম মিরা, ৮০. আসম ফিরোজ আলম খান, ৮১. রাজ্জাক চৌকিদার, ৮২. মোঃ তারেক শাহ, ৮৩. রফিক হাওলাদার, ৮৪. আবু জাফর শিকদার, ৮৫. হোসনেয়ারা সুমি, ৮৬. মোঃ জহিরুল ইসলাম, ৮৭. মাইনুল ইসলাম, ৮৮. মোঃ আল আমিন, ৮৯. মাহামুদুল হাসান আসলাম তালুকদার, ৯০. মিসেল আল সাদিক, ৯১. সাইদুর রহমান রিন্টু, ৯২. আশরাফুল কবির ইমন, ৯৩. এইচ এম রশিদ মাহমুদ, ৯৪. মোঃ আলাউদ্দিন আলো, ৯৫. লিটন কুন্ড, ৯৬. সবুজ আকন, ৯৭. মোঃ ফেরদৌস কাজী, ৯৮. মোঃ শামীম কাজী, ৯৯. বাবুল হোসেন, ১০০. আলো গাজী, ১০১. এনায়েত হোসেন মঞ্জু, ১০২. কামাল মাঝি, ১০৩. মোঃ নুরুল ইসলাম হাওলাদার, ১০৪. নাদিম হাওলাদার, ১০৫. রুবেল, ১০৬. মামুন মিয়া, ১০৭. বিঘ্ন, ১০৮. মোঃ শাকিল ফকির, ১০৯. মোঃ ভুলু কাজী, ১১০. মোঃ মামুন অর রশিদ সরদার, ১১১. মুন্না হাওলাদার, ১১২. বাহাদুর খান, ১১৩. মোঃ শাকিল ফকির, ১১৪. আল-আমিন হোসেন, ১১৫. কামাল হোসেন লিটন মোল্লা, ১১৬. আজাদ হোসেন কামাল মোল্লা, ১১৭. মোঃ রাহাত হোসেন, ১১৮. মোঃ এনায়েত হোসেন হাওলাদার, ১১৯. মোঃ ফারুক হাওলাদার, ১২০. পপি তালুকদার, ১২১. মোঃ নাছির হাওলাদার, ১২২. মোঃ আল মামুন, ১২৩. তাহারাত, ১২৪. আনিচ হাওলাদার, ১২৫. মইন খান ওরফে মইনউদ্দিন, ১২৬. এমদাদুল হক সুরুজ মোল্লা, ১২৭. আমজাদ হোসেন आजाद মিয়া, ১২৮. সম্রাট, ১২৯. সোহাগ মোল্লা, ১৩০. সজল কুমার চক্রবর্তী, ১৩১. মোঃ মধু মোল্লা, ১৩২. চন্দ্র নাথ মুখার্জি, ১৩৩. আবুল কালাম, ১৩৪. মোঃ নুরুজ্জামান, ১৩৫. মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম সাগর, ১৩৬. নজরুল ইসলাম আকন, ১৩৭. মোঃ সাব্বির হোসেন শাওন, ১৩৮. মোঃ রফিকুল ইসলাম রানা, ১৩৯. মোঃ আক্কাস আলী ভূঁইয়া, ১৪০. মোঃ জাহিদ, ১৪১. মোহাম্মদ সেলিম গাজী, ১৪২. রায়হান হোসেন রিফাত, ১৪৩. নাসির মৃধা, ১৪৪. মোহাম্মদ স্বপন মোল্লা, ১৪৫. মোঃ জাকির হোসেন, ১৪৬. মোঃ আউয়াল মোল্লা, ১৪৭. মুন্না হাওলাদার, ১৪৮. সৈয়দ শামসুদ্দোহা আবিদ, ১৪৯. ইউনুস মিঞা, ১৫০. খান মোহাম্মদ জামাল হোসেন, ১৫১. রফিকুল ইসলাম খোকন, ১৫২. জয়নাল আবেদিন, ১৫৩. চাদনী বেগম, ১৫৪. চিন্ময় মুখার্জি, ১৫৫. সামজিদুল কবির বাবু, ১৫৬. শাহিন সিকদার, ১৫৭. আলী হায়দার, ১৫৮. জিয়াউল হক মাসুম, ১৫৯. জিয়াউর রহমান বিপ্লব, ১৬০. সাজিদ আহমেদ মান্না, ১৬১. শাহান সিকদার, ১৬২. সুলতান মাহমুদ, ১৬৩. হুমায়ুন কবির, ১৬৪. মোয় মনিরুজ্জামান তালুকদার, ১৬৫. রাশিদা পারভিন, ১৬৬. ডালিয়া পারভীন, ১৬৭. আলম তাজ বেগম, ১৬৮. কোহিনুর বেগম, ১৬৯. আয়েশা তৌহিদ লুনা, ১৭০. মোঃ নিজাম উদ্দিন, ১৭১. সেলিনা আক্তার, ১৭২. মজিদা বোরহান, ১৭৩. শীলা আক্তার, ১৭৪. মোঃ সাদ্দাম শাহ, ১৭৫. সাজ্জদুর রহমান রিন্টু, ১৭৬. জহিরুল ইসলাম মিলন, ১৭৭. মো: কামাল হোসেন মোল্লা, ১৭৮. আফজালুল করিম, ১৭৯. জসিম হাওলাদার, ১৮০. গোলাম সরোয়ার রাজিব, ১৮১. মোঃ বশির চেয়ারম্যান, ১৮২. মাওলানা সাইদুর রহমান কাশেমী, ১৮৩. আনিচ উদ্দিন শহিদ, ১৮৪. রফিকুল ইসলাম খোকন, ১৮৫. কামরুল মৃধা, ১৮৬. আফতাব হোসেন, ১৮৭. রতন কুমার চাকলাদার, ১৮৮. আরিফুর রহমান শাকিল, ১৮৯. আবুল বাসার সুমন, ১৯০. মো. মজিবর রহমান মৃধা, ১৯১. হাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, ১৯২. মো. মজিবুর রহমান পনু, ১৯৩. মুরাদ হোসেন রিন্টু, ১৯৪. মো. চান মিয়া, ১৯৫. মোহাম্মদ আলী হাওলাদার, ১৯৬. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, ১৯৭. লিটন ঘোষ, ১৯৮. আবুল ফারুক হুমায়ুন, ১৯৯. মো. আসলাম, ২০০. মো. জনি হোসেন, ২০১. ফাহিম হাসনাইন খান অর্ক, ২০২. মো. সাইফুল আহমেদ, ২০৩. শেখর চন্দ্র দাস, ২০৪. আতিকুর রহমান মুন্না, ২০৫. একেএম মোস্তফা সেলিম, ২০৬. শেখ মিজানুর রহমান দিপু, ২০৭. মো. হুমায়ুন কবির, ২০৮. কাউন্সিলর তৌহিদুর রহমান সাবিদ, ২০৯. মো. শাকিল হোসেন পলাশ, ২১০. শেখ রিয়াজ উদ্দিন কবির, ২১১. সাইদুর রহমান সোহেল, ২১২. খন্দকার রেজাউর রহমান রেজা, ২১৩. সঞ্জীব কুমার রায় পিংকু, ২১৪. সৈয়দ মাসুদ করিম, ২১৫. সাঈদ মাহমুদ, ২১৬. মো. কামরুজ্জামান সানা মিয়া, ২১৭. সৈয়দ বশির আহমেদ, ২১৮. মনির উদ্দীন আহমেদ রুবেল, ২১৯. মো. মজিবুর রহমান বাচ্চু, ২২০. মোস্তফা কামাল, ২২১. রাকিবুল হক রনি, ২২২. মো. রুস্তম আলী হাওলাদার, ২২৩. রাসেল হাওলাদার, ২২৪. মো. মঞ্জুর মোর্শেদ মঞ্জু, ২২৫. এইচ.এম. হাফিজুর রশিদ শিবলী, ২২৬. মো. মনিরুল ইসলাম, ২২৭. মোঃ আলাউদ্দিন সিফদার, ২২৮. মো. সিদ্দিকুর রহমান মাসুম, ২২৯. মীর শহিদুল ইসলাম রনি, ২৩০. মো. হুমায়ুন হাওলাদার, ২৩১. মো. সোলায়মান হাওলাদার বাঙ্গী, ২৩২. মো. আব্দুল আলীম বাবুল, ২৩৩. মো. শফিকুল আলম বাবু সরদার, ২৩৪. হাসান বাশারী রুবেল, ২৩৫. রফিকুল ইসলাম হাওলাদার, ২৩৬. রাসেল, ২৩৭. জগদীশ বাড়ৈ, ২৩৮. মোঃ নরুল ইসলাম, ২৩৯. সিরাজুল ইসলাম রাকিব, ২৪০. মোঃ ফাহিম, ২৪১. মোঃ জুম্মান সিকদার, ২৪২. মনির হাওলাদার, ২৪৩. জুবায়ের হাসান, ২৪৪. জায়েদ হাসান সানী, ২৪৫. মোঃ রাইসুল ইসলাম ফাহিম, ২৪৬. সুর্বনা, ২৪৭. মোঃ মোকলেছুর রহমান, ২৪৮. মোঃ মেহেদী হাসান বাপন।

সন্ত্রাস বিরোধী ও অস্ত্র আইনে মামলার আবেদন

অভিযোগে গড়িয়ারপাড় ও ভাঙ্গারপোল এলাকায় মহাসড়ক অবরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয় আসামিদের বিরুদ্ধে। দণ্ডবিধি ও বিস্ফোরক উপাদান আইনের বিভিন্ন ধারায় শাস্তির আর্জি জানানো হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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