পটুয়াখালীতে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালী শহরের সদর রোডসংলগ্ন এলাকার একটি কক্ষ থেকে রাসেল হাওলাদার (৪২) নামে এক মুদি ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার বাদুরা গ্রামের বাসিন্দা এবং রাজ্জাক হাওলাদারের ছেলে।
গতকাল সোমবার বিকেলে পতিতালয় এলাকার মনু মিয়ার বাড়ির একটি কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
ওই কক্ষে থাকা নাজমা বেগম জানান, বিকেল ৪টার দিকে রাসেল হাওলাদার তাঁর কক্ষে আসেন। কিছু সময় পর তিনি অসুস্থ বোধ করেছেন বলে জানান। এরপর তিনি পানি আনতে বাইরে যান। ফিরে এসে দেখেন, রাসেল অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। কোনো সাড়া না পেয়ে আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তিনি দাবি করেন, এর আগেও রাসেল কয়েকবার তাঁর কক্ষে এসেছিলেন।
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বাকেরগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণে একই পরিবারে ৩ জন দগ্ধ
ভোলা-বরিশাল ও শরীয়তপুর-চাঁদপুর সেতু নির্মাণে জাপানের আগ্রহ
ধর্ম-বর্ণ বিবেচনায় কোনো চক্রান্ত বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না: তথ্যমন্ত্রী
বিসিসির ৬৪৭ কোটি ৫৩ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা *‘স্মার্ট, সবুজ ও জনবান্ধব বরিশাল’ গড়ার অঙ্গীকার