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৪ August ২০২৬ Tuesday ৯:৪৮:৩১ PM
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পটুয়াখালীতে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালী শহরের সদর রোডসংলগ্ন এলাকার একটি কক্ষ থেকে রাসেল হাওলাদার (৪২) নামে এক মুদি ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার বাদুরা গ্রামের বাসিন্দা এবং রাজ্জাক হাওলাদারের ছেলে।

গতকাল সোমবার বিকেলে পতিতালয় এলাকার মনু মিয়ার বাড়ির একটি কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ওই কক্ষে থাকা নাজমা বেগম জানান, বিকেল ৪টার দিকে রাসেল হাওলাদার তাঁর কক্ষে আসেন। কিছু সময় পর তিনি অসুস্থ বোধ করেছেন বলে জানান। এরপর তিনি পানি আনতে বাইরে যান। ফিরে এসে দেখেন, রাসেল অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। কোনো সাড়া না পেয়ে আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তিনি দাবি করেন, এর আগেও রাসেল কয়েকবার তাঁর কক্ষে এসেছিলেন।

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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