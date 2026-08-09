কলাপাড়ায় পরিবারের সবাইকে অচেতন করে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট
কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
কলাপাড়া: পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চেতনানাশক ওষুধ স্প্রে করে পরিবারের সদস্যদের অচেতন করে নগদ দুই লাখ টাকা, তিন লাখ টাকার স্বর্ণালংকার, তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে একদল দুর্বৃত্ত।
শনিবার গভীর রাতে উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের নেয়ামতপুর গ্রামের আলম খানের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। স্বজনেরা ভুক্তভোগী মো. আলম খান (৫১), আয়শা বিবি (৭৫), মাছুমা বেগম (৪৫), মো. রাসেল (৩০) ও হাফসা বেগম (২৫)-কে উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনজন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরলেও আয়শা বিবি ও মাছুমা বেগমের এখনো জ্ঞান ফেরেনি।
ভুক্তভোগী আলম খান জানান, তিনি ধান কেনাবেচার ব্যবসা করেন। প্রতিদিনের মতো রাতে খাবার খেয়ে পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত কারও ঘুম ভাঙছিল না। একপর্যায়ে বাড়ির অন্য সদস্যরা ডাকাডাকি করে এবং রুমের দরজা ভাঙার চেষ্টা করেন। শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙলেও তিনি শারীরিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল অনুভব করেন। পরে ঘরের ভেতর আসবাবপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান।
আলম খানের ছোট ভাই বজলু খান বলেন, ‘সকালে আমরা চুরির খবর পেয়ে বড় ভাইয়ের বাসায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি সবাই অচেতন হয়ে পড়ে আছে। বাড়ির আলমারি ভাঙা এবং জিনিসপত্র এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। পরে তাঁদের উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করি।’
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
কীর্তনখোলায় নৌবিহারে মুগ্ধ মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ঘুরে দেখলেন ঐতিহাসিক নানা স্থাপনা
রাষ্ট্রপতি পদে মির্জা ফখরুলের নাম চূড়ান্ত
অলি আহমদকে জামায়াতজোটের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ঘোষণা
মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, কোনো ছাড় নয়: বিএমপি কমিশনার
ডেপুটি স্পিকারের নামে জাল ডিও লেটার, বরগুনার এসিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মামলা