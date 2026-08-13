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১৩ August ২০২৬ Thursday ৯:৩৩:১৪ PM
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বরিশালে নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

নগর প্রতিনিধি:

সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ ও অমাবস্যার প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলে মেঘনাসহ কয়েকটি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে নদী তীরবর্তী চর ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।

বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী তাইজুল ইসলাম জানান, তারা দক্ষিণাঞ্চলের নদ-নদীগুলোর ২০টি পয়েন্টে পানির উচ্চতা পরিমাপ করেন। 

বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টায় পাওয়া প্রতিবেদনে ১২টি পয়েন্টে পানির প্রবাহ বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

বরিশাল নগরী ঘেষা কীর্তণখোলার বিপৎসীমা হচ্ছে ২ দশমিক ১ সেন্টিমিটার। সন্ধ্যা ৬টায় এ নদীতে প্রবাহ ছিল ২ দশমিক ৬ সেন্টিমিটারের ওপরে।সবচেয়ে বিপজ্জনক নদী মেঘনার দৌলতখান ও তজুমউদ্দিন উপজেলায় ২টি পয়েন্টের সবকটিতে পানির প্রবাহ বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে।

বিপৎসীমা অতিক্রম করা অন্য নদীগুলো হলো- ভোলার তেঁতুলিয়া, ঝালকাঠির সুগন্ধা ও বিষখালী, পিরোজপুরের বলেশ্বর, পাথরঘাটার বিষখালী ও পটুয়াখালীর মীর্জাগঞ্জের পায়রা। 

বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী তাইজুল ইসলাম জানান, বুধবার রাতে অমাবস্যা শেষ হয়েছে। ফলে আগামী ২-৩ দিন নদ-নদীতে পানি আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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