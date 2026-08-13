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১৩ August ২০২৬ Thursday ৯:২৭:৩৮ PM
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ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ‘স্বপন বাহিনীর’ ২ সহযোগী আটক

মনপুরা ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার মনপুরা উপজেলায় অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত ‘স্বপন বাহিনীর’ দুই সহযোগীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। বুধবার (১২ আগস্ট) দিবাগত রাতে উপজেলার কাজির চর এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

আটকরা হলেন মনপুরা উপজেলার কলাতলি ইউনিয়নের কাজির চর এলাকার নূর উদ্দিন রুবেল (৩৫) ও মো. বাচ্চু মিয়া (২৫)।

বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মো. সালমান বিন শওকত বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দিবাগত রাত ১টা থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা পর্যন্ত কাজির চর এলাকায় কোস্ট গার্ডের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ‘স্বপন বাহিনীর’ দুই সহযোগীকে আটক করা হয়।

কোস্ট গার্ডের ভাষ্য অনুযায়ী, আটক দুজন দীর্ঘদিন ধরে কুখ্যাত ‘স্বপন বাহিনীর’ সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও ডাকাতি কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

আটকদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা।

তিনি আরো বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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