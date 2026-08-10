হিজলায় রাস্তা পার হওয়ার সময় অটোরিকশার চাপায় শিশুর মৃত্যু, ঘাতক পলাতক

মোঃ আলহাজঃ বরিশালের হিজলা উপজেলায় রাস্তা পারাপারের সময় বেপরোয়া অটোরিকশার চাপায় ইয়াছিন (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছেন। সোমবার (১০আগস্ট) উপজেলার হিজলা গৌরব্দী ইউনিয়নের একতা বাজার সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।নিহত ইয়াছিন একই এলাকার মাইদুল রাড়ীর ছেলে। হিজলা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মোঃ সোলায়মান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়,সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ একতা খেয়া ঘাট থেকে দ্রুতগতিতে একটি অটোরিকশা এসে শিশু ইয়াছিনকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।
স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে একতা বাজার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।ঘাতক চালক অহিদ খান (৩৫),চরকুশুরিয়া এলাকার সামছু খানের পুত্র।হিজলা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোঃ সোলায়মান জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশু মারা গেছে এমন সংবাদ পেয়েই ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘাতক চালক পলাতক রয়েছে,তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে।স্বজনদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই শিশুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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