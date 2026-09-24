মাদক সেবনের টাকার জন্য স্ত্রীকে কু/পি/য়ে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

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২৫ September ২০২৬ Friday ১:০৩:৩৮ AM
মাদক সেবনের টাকার জন্য স্ত্রীকে কু/পি/য়ে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে
দশমিনা প্রতিনিধি:
মাদক সেবনের টাকার জন্য নিজ স্ত্রীকে ১৪টি কোপ দিয়ে পিছনে হাত বেঁধে জবাই করে হ’/ ত্যা করেছে নিজ স্বামী মোঃ জিকিরুল ওরফে জুয়েল।
শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে ঢাকার কদম তলী থানার ধোলাইপাড় অংশে ৬১ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাসায় মোসাম্মৎ ইয়ানূর বেগম নামে এক গৃহবধূকে ধারালো বডি দিয়ে কুপিয়ে নি/’হ/’ত করেছে তার স্বামী মোঃ জিকিরুল ওরফে জুয়েল। তিনি নিজ স্ত্রীর শরীরের লজ্জা স্থান সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ১৪টি কোপ দিয়েছে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য পিছনে হাত বেঁধে গলায় জবাই করে মাথা আলাদা করেছে। কানের স্বর্ণ নেওয়ার জন্য কান কেটে নিয়েছে, তারপরে স্ত্রীকে ঘরের ভিতর রেখে বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়ে পালিয়ে গেছে।
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