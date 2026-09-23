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বরিশাল পোর্ট রোডে অসহায় নারীকে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ: সুশীল সমাজের ক্ষোভ
মোঃ আল-আমিন, বরিশাল সদর প্রতিনিধি:
বরিশাল নগরীর পোর্ট রোড এলাকায় এক অসহায় নারীর ওপর অমানবিক নির্যাতন ও তাঁকে নদীতে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যবহৃত ও উচ্ছিষ্ট মাছের বরফ কুড়ানোকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে একজন নারীর ওপর এমন বর্বর আচরণে সামাজিক অবক্ষয়ের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বরিশাল পোর্ট রোড মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এলাকায় জীবনের তাগিদে মাছের ফেলে দেওয়া বা ব্যবহৃত বরফ সংগ্রহ করতে যান এক অসহায় নারী। কিন্তু তুচ্ছ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে থাকা কতিপয় ব্যক্তি তাঁর সাথে চরম দুর্ব্যবহার ও গালিগালাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম লাঞ্ছিত করে কীর্তনখোলা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আশপাশের প্রত্যক্ষদর্শী ও পথচারীদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, জনাকীর্ণ স্থানে এভাবে একজন অসহায় নারীর ওপর অত্যাচার চললেও এবং তাঁকে নদীতে ফেলে দেওয়া হলেও তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো প্রতিবাদ দেখা যায়নি। পুরুষশাসিত সমাজের এই উদাসীনতা ও অমানবিক মানসিকতা পুরো এলাকাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।
ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই স্থানীয় সুশীল সমাজ ও সচেতন মহল থেকে তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে। বরিশাল কোতোয়ালী মডেল থানা পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়ে স্থানীয়রা অবিলম্বে ভিডিও ফুটেজ বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনার ভিত্তিতে অপরাধীদের সনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন, যেন ভবিষ্যতে কোনো অসহায় মানুষের সাথে এমন অন্যায় করার দুঃসাহস কেউ না পায়।
সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক