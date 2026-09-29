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২৯ September ২০২৬ Tuesday ১১:৫৫:২৪ AM
নেছারাবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি:
পিরোজপুরের নেছারাবাদে পৃথক ঘটনায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে পৃথক স্থান থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন- উপজেলার মো. সেলিম তালুকদার (৪৫) ও সিক্ত সমাদ্দার (২০)। গ্রেপ্তার সেলিম উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি উপজেলার উড়িবুনিয়া গ্রামের মোহাম্মাদ আব্দুল বারেক তালুকদারের ছেলে।
অপরদিকে গ্রেপ্তার হওয়া সিক্ত সমাদ্দার উপজেলার সোহাগদল ইউনিয়নের সমাদ্দার বাড়ির সমরেশ সমাদ্দারের ছেলে। তিনি সোহাগদল ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সেলিম তালুকদারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে একটি রাজনৈতিক মামলা রয়েছে। ওই মামলায় তাকে বলদিয়া এলাকা থেকে ডিবি পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অপরদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রাজনৈতিক পোস্ট এবং মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়ার অভিযোগে সিক্ত সমাদ্দারকে দৈহারী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নেছারাবাদ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘মোহাম্মাদ সেলিম তালুকদারকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় এবং সিক্ত সমাদ্দারকে মিছিলের প্রস্তুতিকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
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