Current Bangladesh Time
Friday October ৯, ২০২৬ ১১:৫২ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » ভালো কাজের পাশে যুবকদের চাই: বরিশালের ডিআইজি
৯ October ২০২৬ Friday ৮:২৩:০৩ PM
Print this E-mail this

ভালো কাজের পাশে যুবকদের চাই: বরিশালের ডিআইজি

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মো. জুলফিকার আলী হায়দার বলেছেন, ফুটবলের অসাধারণ নৈপুণ্যে আমরা উদ্বেলিত হয়েছি। ফিরে গিয়েছি শৈশবে। এ রকম ভালো কাজের পাশে যুবকদের চাই।

আজ শুক্রবার বিকেলে বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়া তোফায়েল আহমদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনসার মোল্লা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

রেঞ্জ ডিআইজি জুলফিকার বলেন, দুর্গাপূজা আসছে। এ উৎসবে সম্প্রীতির বন্ধন বজায় রাখতে হবে। তিনি মা ইলিশ সংরক্ষণে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা সকলকে মেনে চলার প্রতি আহ্বান জানান।

টুর্নামেন্টের বিশেষ অতিথি বিএম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী জাবের আহমেদ বলেন, আমার শৈশবের মাঠ এভাবেই ফিরে আসুক। খেলাধুলায় ফিরে আসুক যুবশ্রেণি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. সোবাহান তালুকদারের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. ফরিদা সুলতানা, টুর্নামেন্টের আয়োজক মামুন খন্দকার ও স্বজল তালুকদারসহ অনেকে।

টুর্নামেন্টে সিআর সেভেন ৩-১ গোলে বন্ধুমহল একাদশকে হারিয়ে বিজয় লাভ করে। পরে অতিথিরা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
স্বামী রিফাত হত্যার বিচার শেষ হয়নি ৭ বছরেও: কনডেম সেলে অপেক্ষা ফুরায় না মিন্নির
বরিশালে ফাঁসির দণ্ড পাওয়া কয়েদির মৃত্যু
বরিশালে ভাড়া বাসায় হত্যাকাণ্ডের শিকার শিক্ষিকার মোবাইল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২
বরিশালে সবজির বাজার চড়া, বেড়েছে মাছের দামও
শেবাচিম হাসপাতাল: পাঁচ হাজার রোগীর জন্য মাত্র ১৩টি ট্রলি

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 