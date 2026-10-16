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১৬ October ২০২৬ Friday ৫:১৭:১৯ PM
ভোলায় ২ অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৬
ভোলা প্রতিনিধি:
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় সিএনজিচালিত দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে মোহাম্মদ আলী (৫৫) নামের এক চালক নিহত হয়েছেন ও ছয়জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের বোরহানউদ্দিন দালাল বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মোহাম্মদ আলী ভোলা সদর উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রতনপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাক মুন্সির ছেলে। আহতরা বোরহানউদ্দিন ও লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরের দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা যাত্রী নিয়ে ভোলা সদর থেকে চরফ্যাশনের দিকে যাচ্ছিল, অপরটি চরফ্যাশন থেকে যাত্রী নিয়ে ভোলায় ফিরছিল। এস ময় বোরহানউদ্দিন উপজেলার দালাল বাজার এলাকায় এলে অটোরিকশা দুটির সংঘর্ষ হয়।এতে মোহাম্মদ আলী নামের এক অটোরিকশাচালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় অটোরিকশাতে থাকা যাত্রীদের মধ্যে ছয়জন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বোরহানউদ্দিন ও লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
বোরহানউদ্দিন থানার ওসি মো. আশ্রাফ আলী কালের কণ্ঠকে জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।এ ঘটনায় একজন নিহত ও ৫-৬ জন আহত হয়েছেন। নিহতের মরদেহ বোরহানউদ্দিন হাসপাতালে রয়েছে। আহতরা বোরহানউদ্দিন ও লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
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