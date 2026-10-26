কলাপাড়ায় ইয়াবাসহ দুই ব্যক্তি গ্রেফতার

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ৩০ পিস ইয়াবাসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান ফটকের সামনে থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা মো. জসিম উদ্দিন (৪২), সুমন কুমার রায় (স্বপন) (৪৫)। এদের বাড়ি উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের নাচনাপাড়া ও পৌরসভার রহমতপুর এলাকায়। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কলাপাড়া থানার এসআই হামিদুল হক খান’র নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিক্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ৩০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
কলাপাড়া থানা ওসি মো.নজরুল ইসলাম বলেন, এ ব্যাপারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল মহানগরে বাড়ছে থানার সংখ্যা, হচ্ছে আরও চারটি
চাঁদাবাজি বন্ধে শিগগিরই নতুন আইন আসছে : আইজিপি
বরিশাল শিশু হাসপাতাল: নির্মাণের নয় বছর পরও তালাবদ্ধ