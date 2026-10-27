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২৭ October ২০২৬ Tuesday ৭:২৭:৩৫ PM
সাংবাদিক এইচ এম নাসির উদ্দিনের মায়ের মৃত্যুতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
ঝালকাঠি প্রতিনিধি:
এটিএন বাংলার ঝালকাঠি জেলা প্রতিনিধি কাঠালিয়া প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শৌলজালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের কচুয়া ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য এইচ এম নাসির উদ্দিনের মা মোসঃ নুরভানু বেগমের রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) যোহরবাদ কচুয়া বাজার মসজিদ মাঠে পরিবারের পক্ষ থেকে এ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
এতে উপস্থিত ছিলেন, ঝালকাঠির কাঠালিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আবু নাছের রায়হান, এস আই মোঃ জসিম উদ্দিন, কাঠালিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ মাসউদুল আলম সাধারন সম্পাদক মোঃ শহীদুল আলম, ঝালকাঠি ১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম জামাল এমপির ছোট ভাই, মোঃ বাদল, মোঃ বুলবুল, মনস্বিতা মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ একেএম কামরুজ্জামান, বড়ইয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ জসিম উদ্দিন, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, বিশিষ্ট শিল্পপতি মোঃ শহীদুল ইসলাম, শৌলজালিয়া হক্কোননুর দরবার শরীফের পীর সাহেব আলহাজ্ব মোঃ মঞ্জিল মোর্শেদ, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাকির হোসেন কবির, কাঠালিয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মোঃ হাসিব ভুট্টু, কচুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম আমিরুল ইসলাম লিটন, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মোঃ সাখাওয়াত হোসেন অপু, শৌলজালিয়া ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি মোঃ শামসুল আলম, সাধারন সম্পাদক মোঃ মোস্তফা হেলাল কিরনসহস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুসল্লিরা।
মিলাদ শেষে মরহুমা মোসাঃ নুরভানু বেগমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ধারণের শক্তি প্রার্থনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
উল্লেখ্য, গত ২০ অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার রাত ১০ টা ৫৫ মিনিটের সময় কচুয়া বাজারের নিজ বাসায় বার্ধক্যজনিত কারণে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, মোসাঃ নুরভানু বেগম।
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