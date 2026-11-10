গৌরনদীতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিএনপি নেতার বাড়ির মিটার খুলে নিল পল্লী বিদ্যুৎ

বরিশালের গৌরনদীতে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে অবৈধ সংযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় তাঁর বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। একই সঙ্গে বাড়ি থেকে বৈদ্যুতিক মিটার খুলে নেওয়া এবং অবৈধ সংযোগে ব্যবহৃত তার জব্দ করা হয়েছে।
তিনি জানান, গৌরনদী পৌরসভার দিয়াশুর মহল্লার বাসিন্দা হুমায়ুন কবির দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে অবৈধভাবে সংযোগ নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মীরা তাঁর বাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় অবৈধ সংযোগের সত্যতা পাওয়ায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং মিটার খুলে নেওয়া হয়।
আব্দুল হালিম খান আরও জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
হুমায়ুন কবির সৌদি আরব পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রীয় শ্রমিক দলের সদস্য। সম্প্রতি দেশে ফিরে তিনি গৌরনদী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের (গেরাকুল ও দিয়াশুর) সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেছেন।
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