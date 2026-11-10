বাকেরগঞ্জে মন্দিরের ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের কালিগঞ্জ বাজারে সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দিরের ছাদ থেকে পড়ে সালেক মৃধা নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৯ নভেম্বর) রাতে কালীপূজা শেষে মন্দিরের সাউন্ড সিস্টেম ও লাইটিংয়ের সাজসজ্জার সরঞ্জাম খুলতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সালেক মৃধা বাকেরগঞ্জের লিটন সাউন্ড অ্যান্ড লাইটিং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসেবে গত এক বছর ধরে কাজ করে আসছিলেন। কালীপূজা উপলক্ষে কালিগঞ্জ বাজারের মন্দিরে সাউন্ড ও লাইটিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে পূজা শেষে ডেকোরেশনের সরঞ্জাম খুলতে মন্দিরের ছাদে ওঠেন সালেক। এ সময় অসাবধানতাবশত পা পিছলে ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান তিনি। এতে তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। পরে সঙ্গে থাকা লোকজন তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে বাকেরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আদিল হোসেন জানান, নিহতের মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে সরকারি দামে মিলছে না এলপিজি: ১২ কেজির সিলিন্ডারে দিতে হচ্ছে ৩০০ টাকা বেশি
এক মাসের ব্যবধানে বরিশালে বেড়েছে অপরাধের সংখ্যা
শুকনো মৌসুমে নাব্যতা সংকট: বরিশালে একের পর এক বন্ধ হচ্ছে নৌ-রুট
ঢাকা-কুয়াকাটা সড়ক: কম দূরত্বে বেশি টোল
বরিশালে বিএনপির বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সমাবেশে সংঘর্ষ