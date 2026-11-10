Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » চিরঘুমে চলে গেলেন সমকালের অতিরিক্ত বার্তা সম্পাদকের বড় ভাই সাবেক শিক্ষক রফিকুল ইসলাম
১০ November ২০২৬ Tuesday ৭:৫৫:২১ PM
চিরঘুমে চলে গেলেন সমকালের অতিরিক্ত বার্তা সম্পাদকের বড় ভাই সাবেক শিক্ষক রফিকুল ইসলাম
রাহাদ সুমন,বিশেষ প্রতিনিধি:
বরিশালের বানারীপাড়ার দলিল উদ্দিন দাখিল মাদরাসার সাবেক সহকারি শিক্ষক পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোঃ রফিকুল ইসলাম (৬১)আর নেই।
তিনি মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) সকাল ৬টা১০ মিনিটে রাজধানীর নিউরো সাইন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না…….রাজিউন)। স্ট্রোকজনিত কারনে তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়েসহ বহু গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
মরহুম মোঃ রফিকুল ইসলাম বানারীপাড়া বন্দর বাজারের সাবেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম মৌলভী মোঃ মোসলেম আলী হাওলাদারের বড় ছেলে এবং দৈনিক সমকালের অতিরিক্ত বার্তা সম্পাদক ও মফস্বল ইনচার্জ মোঃ মনিরুল ইসলামের বড় ভাই। এদিন ( মঙ্গলবার) বাদ আসর বানারীপাড়া সরকারি ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন ( পাইলট) স্কুল মাঠে প্রথম ও উপজেলার সদর ইউনিয়নের আলতা দরবেশ মেছেরিয়া ঈদগাঁহ মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে আলতা গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে বাবা- মায়ের কবরের পাশে তার মরদেহ চিরনিন্দ্রায় শায়িত করা হয়। জানাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণীপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এদিকে তার মৃত্যুতে বানারীপাড়ার বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে সরকারি দামে মিলছে না এলপিজি: ১২ কেজির সিলিন্ডারে দিতে হচ্ছে ৩০০ টাকা বেশি
এক মাসের ব্যবধানে বরিশালে বেড়েছে অপরাধের সংখ্যা
শুকনো মৌসুমে নাব্যতা সংকট: বরিশালে একের পর এক বন্ধ হচ্ছে নৌ-রুট
ঢাকা-কুয়াকাটা সড়ক: কম দূরত্বে বেশি টোল
বরিশালে বিএনপির বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সমাবেশে সংঘর্ষ