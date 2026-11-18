বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ডের দক্ষিণ পাশে পার্কিং করা বিএমএফ পরিবহনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (১৮ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পার্কিং করা পরিবহনের জানালার ফাঁক দিয়ে ইঞ্জিন কভারের ওপর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।এতে পরিবহনের ইঞ্জিন কভার ও স্টিয়ারিং পুড়ে যায়। এরপরে বাসস্ট্যান্ডের শ্রমিকরা গাড়িতে আগুন দেখতে পেয়ে জানালার গ্লাস ভেঙে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
অপরদিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর বাইচখোলা নামক এলাকায় বুধবার (১৮ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে সড়কের পাশে থামানো বাঁশবোঝাই ট্রাকে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা।
স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত ৭টার দিকে বাটাজোর বাইচখোলা নামক এলাকায় বাঁশের চেড়া বোঝাই একটি থামানো ট্রাকে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।তবে এতে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে অবস্থান করছে।
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