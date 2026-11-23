বরিশালের বানারীপাড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর আহম্মেদ সাজুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার(২৩ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮ টার দিকে পৌর শহরের রায়েরহাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। থানা সূত্রে জানা গেছে,মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সকালে একটি মামলার সন্দেহভাজন আসামী হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে বরিশাল আদালতে পাঠানো হবে। এদিকে দলীয় নেতা-কর্মীরা রাজনৈতিক হয়রাণিমূলক মামলায় তাকে গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।
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