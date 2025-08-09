Current Bangladesh Time
Home » পিরোজপুর » পিরোজপুর সদর » মাসুদ সাঈদী আমাদের পরীক্ষিত জনপ্রতিনিধি : হেলাল
১০ August ২০২৫ Sunday ২:৩০:০০ AM
মাসুদ সাঈদী আমাদের পরীক্ষিত জনপ্রতিনিধি : হেলাল

পিরোজপুর প্রতিনিধি:

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল বলেন, মাসুদ সাঈদী আমাদের পরীক্ষিত জনপ্রতিনিধি। আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সুযোগ্য সন্তান মাসুদ সাঈদী ২০১৪ সালে জিয়ানগর উপজেলা নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি জনগণের আস্থাভাজন নেতা। 

তিনি বলেন, পাঁচ বছরের মেয়াদে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অর্থ আত্মসাতের কোনো অভিযোগ ওঠেনি। তিনি তার বাবার ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন। আমরা আশা করি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর-১ আসন থেকে তিনি বিজয়ী হবেন।

শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পিরোজপুর-১ আসনের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠানে আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন অডিটরিয়ামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল বলেন, এ পিরোজপুরের মাটিতে শুয়ে আছেন আমাদের প্রিয় আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। যিনি ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন। সত্য ও ঈমানের পথে অবিচল থাকার কারণে ১৩ বছর অন্যায়ভাবে কারাবন্দি রাখা হয়েছিল তাকে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। পিরোজপুরের মানুষ ভোটের মাধ্যমে এর জবাব দেবে।

জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর জেলা শাখার আমির তাফাজ্জাল হোসেন ফরিদের সভাপতিত্বে ও জেলা সেক্রেটারি জহিরুল হকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদীসহ জেলা জামায়াতের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
