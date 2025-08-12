পিরোজপুরে সাবেক সাবরেজিস্ট্রার ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
পিরোজপুর প্রতিনিধি:
পিরোজপুরে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের অভিযোগে সাবেক সাবরেজিস্ট্রার আবদুর রব ও তাঁর স্ত্রী নাছরিন আক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার সকালে দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আরিফ হোসেন বাদী হয় মামলাটি করেন।
দুদক সূত্র জানায়, নাছরিন আক্তার ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল কমিশনের সরবরাহ করা ফরমে সম্পদ বিবরণী দাখিলের সময় ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ৪০৪ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, তাঁর নামে ২ কোটি ৯৫ লাখ ৯১ হাজার ৯০ টাকা ৬০ পয়সা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রয়েছে, যা তাঁর বৈধ আয়ের চেয়ে ২ কোটি ৪৫ লাখ ৪৫ হাজার ৭০২ টাকা বেশি।
অভিযোগে বলা হয়, নাছরিন আক্তারের স্বামী আবদুর রব সাবরেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত অবস্থায় সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেন এবং সেই অর্থ স্ত্রীর নামে বিনিয়োগ করেন। এ ছাড়া অর্থের উৎস ও মালিকানা গোপন করার লক্ষ্যে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়েরও অভিযোগ রয়েছে।
দুদকের অনুসন্ধানে দেখা যায়, আবদুর রব ২০০৯ সালে সাবরেজিস্ট্রার পদে যোগদানের আগে একজন কলেজশিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর নামে সম্পদের পরিমাণ ছিল অল্প। কিন্তু চাকরিকালে তাঁর নিজের ও তাঁর স্ত্রীর নামে বিপুল সম্পদ অর্জিত হয়। নাছরিন আক্তার শিক্ষকতা ও ব্যবসা করার দাবি করলেও ব্যবসার কোনো বৈধ উৎস বা প্রমাণপত্র উপস্থাপন করতে পারেননি।
মামলার বাদী জেলা দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আরিফ হোসেন বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, তথ্য গোপন, ক্ষমতার অপব্যবহার ও মানি লন্ডারিংয়ের পর্যাপ্ত প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
