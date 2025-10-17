Current Bangladesh Time
পিরোজপুরে বিএনপির সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন
১৭ October ২০২৫ Friday ১১:৪৮:০৯ PM
পিরোজপুরে বিএনপির সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন

 পিরোজপুর প্রতিনিধি:

পিরোজপুরে চলছে বিএনপির নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্য নবায়ন কার্যক্রম। শুক্রবার সকালে পিরোজপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।  

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম খান, সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সওগাতুল ইসলাম সগীর, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ সভাপতি সাফায়েত হোসেন রিপন, মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক এলিজা শারমিন মুন্নি এবং বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।  

বক্তারা বলেন, ‘আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির তৃণমূলের নেতাকর্মীদের একত্রিত করতে হবে।

এ জন্য দল নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং পুরনো সদস্যদের নবায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। ’

প্রতিটি ফরম সংগ্রহের জন্য আবেদনকারীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে ২০ টাকা করে। এর মাধ্যমে আবেদনকারীদের দলের প্রতি আলাদা মমত্ববোধ ও টান সৃষ্টি হয় বলে জানান বক্তারা। তবে এই কার্যক্রমে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত কেউ যাতে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য নেতকর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
