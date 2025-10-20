অচল সিসিটিভিতে নিরাপত্তা হুমকির মুখে বরিশাল

সকালের আলো হোক কিংবা রাতের অন্ধকার, বরিশালের রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত মানুষের চলাচল অব্যাহত থাকলেও নগরীর নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। গত ১০ বছরে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) উদ্যোগে স্থাপিত চার শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরার অধিকাংশই এখন অকেজো। এর মধ্যে ৭০টিরও বেশি ক্যামেরা চুরি হয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে ক্যাবলসহ সম্পূর্ণ ইউনিট।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে শহরের ৫৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। তখন এগুলো নগরের অপরাধ দমন, যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। কিন্তু বর্তমানে একটিও ক্যামেরা সচল নেই। ফলে জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে নগরবাসী।
বরিশাল নগরীর চাঁদমারি এলাকার বাসিন্দা মমতাজ বেগম বলেন, ‘আমাদের শহরে প্রতিনিয়ত মানুষ চলাচল করছে। কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো থাকায় আমরা নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কিত। বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যার সময় রাস্তায় চলাচল করতে আমরা নিরাপত্তাহীন বোধ করি। আমরা চাই বরিশাল সিটি করপোরেশন এবং পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিক, যাতে নগরীকে নিরাপদ করা যায়। এটি শুধু নাগরিকদের জন্য নয়, পুরো শহরের জন্য অত্যন্ত জরুরি।’
সচেতন নাগরিক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নগরীর নিরাপত্তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকালেও যখন আমরা রাস্তায় যাচ্ছি, তখন নগরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর নয় বলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। অচল সিসিটিভি ক্যামেরার কারণে অপরাধ শনাক্ত করা যায় না, আর এটি আমাদের নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা চাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিক, যাতে নাগরিকরা নিরাপদে চলাচল করতে পারে।’
বরিশাল সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এসব ক্যামেরা সংস্কার করা হয়নি। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন ক্যামেরা স্থাপনও এখন সম্ভব হচ্ছে না।
বিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, ‘আমরা চাই নগরের সব সিসিটিভি সচল হোক। তবে বড় আর্থিক খরচের কারণে নতুন ক্যামেরা স্থাপন বা পুরনো ক্যামেরা সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি, কিন্তু সীমাবদ্ধতার কারণে তা এখন সীমিত পর্যায়ে।’
সিটি করপোরেশনের অচল সিসিটিভির কারণে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ গত পাঁচ বছরে নগরের ২০০-এর বেশি স্থানে ২৬০টির বেশি নতুন ক্যামেরা স্থাপন করেছে। যদিও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, তবে নগরের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এখনো পর্যাপ্ত নজরদারি নিশ্চিত করা যায়নি।
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি নগরীকে নিরাপদ রাখার জন্য। কিন্তু আমাদের আরও ক্যামেরার প্রয়োজন। সিসিটিভি স্থাপন ও অচল ক্যামেরার সংস্কার না করলে অপরাধ দমন কার্যক্রম কার্যকরভাবে চালানো সম্ভব নয়। নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের অগ্রাধিকার।’
