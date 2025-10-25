Current Bangladesh Time
Saturday October ২৫, ২০২৫ ১২:৩৬ PM
Home » বরিশাল » ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে আজ
২৫ October ২০২৫ Saturday ১১:৪৮:০৫ AM
ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে আজ

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাতে। নদীতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভোলার প্রায় ৩ লাখ জেলে। মাছ ধরার জাল, নৌকা ও ট্রলার মেরামত করছেন তারা। আশা, কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ইলিশ ধরে ধার-দেনা পরিশোধের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়াবেন আবার।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ইলিশ শিকারে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা। তাই ঋণ নিয়ে নৌকা মেরামত আর জাল কিনেছেন অনেকে। কেউ আবার পুরোনো জালকেই মেরামত করছেন। মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে প্রস্তুত রয়েছে সারি-সারি নৌকা আর ট্রলার।

জেলেরা জানান, প্রতি মৌসুমে ধার-দেনা করে জাল ও নৌকার কাজ করতে হয় তাদের। নদীতে মাছ পেলে লোনের টাকা পরিশোধ করতে চান মাছ ধরায় অপেক্ষায় থাকা জেলেরা। 

এদিকে ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন বলেন, আশা করছি এবার জেলেরা মাছ পাবে। তারা লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারবে। এবারের অভিযান সফল হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার সময়, জেলার সাত উপজেলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে অভিযানে ২ শতাধিক জেলেকে আটক ও বিপুল পরিমাণ জাল জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ ও কোস্টগার্ড।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
Kuakata News

