Saturday October ২৫, ২০২৫ ১২:৩৬ PM
Home » পটুয়াখালী » বাউফল » বাউফলে অবৈধ ট্রলির ধাক্কায় সেনা সদস্যসহ গুরুতর আহত-৩
২৫ October ২০২৫ Saturday ১২:৩০:৫৯ PM
বাউফলে অবৈধ ট্রলির ধাক্কায় সেনা সদস্যসহ গুরুতর আহত-৩

অনলাইন নিউজ ডেস্ক:

পটুয়াখালীর বাউফলে অবৈধ যানবাহন মাহেন্দ্রাট্রলির ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেছে একটি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক। এতে ইজিবাইকের যাত্রী এক সেনা সদস্যসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাউফল-বরিশাল মহাসড়কের বাউফল পাবলিক মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য কাওসার আহমেদ (২৬), ব্যবসায়ী রুমান আহমেদ (২৭) ও ইজিবাইক চালক বেল্লাল হোসেন (৩০)। মাথায় গুরুতর আঘাত থাকায় কাওসারকে লেবুখালী বরিশাল ক্যান্টমেন্ট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আর রোমান ও বেল্লালকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুজন যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকটি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলো। এসময় উলটো পথে আসা অবৈধ মাহেন্দ্রাট্রলি ইজিবাইকটিকে ধাক্কা মারলে সেটি দুমড়েমুচড়ে যায়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের শেবাচিম ও সিএমএইচে রেফার্ড করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বাউফল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, ঘটনা জেনেছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অবৈধ যানবাহন মাহেন্দ্রাট্রলির ধাক্কায় বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও মোট ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নেয় এই যানবাহন। তবুও সেটির চলাচল বন্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
