বরগুনার ২ আসন: বিএনপির মনোনয়ন চান ১১ জন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে বরগুনায় জমে উঠেছে নির্বাচনী রাজনীতি। একসময় আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিতি থাকলেও গত বছরের ৫ আগস্টের পর সেই সমীকরণ বদলে গেছে। মাঠে নেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্র জাতীয় পার্টি। এমন বাস্তবতায় মাঠে সক্রিয় বিএনপি, জামায়াতসহ অন্যরা। নির্বাচন সামনে রেখে জেলার দুটি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে মরিয়া অন্তত ১১ জন।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে পুরোদমে মাঠে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলো। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন ইতিমধ্যে জেলার দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরাও ভোটারদের মন জয় করতে গণসংযোগ, সভা-সমাবেশে ব্যস্ত। তবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও গণঅধিকার পরিষদের তৎপরতা সেভাবে চোখে পড়ছে না।
২০০১ সালে বরগুনায় তিনটি সংসদীয় আসন ছিল। বরগুনা-১ (সদর, বেতাগী), বরগুনা-২ (বামনা, পাথরঘাটা) এবং বরগুনা-৩ (আমতলী, তালতলী)। ২০০৮ সালে এটি কমিয়ে দুটি করা হয়। বর্তমানে বরগুনা-১ আসন গঠিত সদর, আমতলী ও তালতলী উপজেলা নিয়ে। আর বরগুনা-২ আসন গঠিত বেতাগী, বামনা ও পাথরঘাটা উপজেলা নিয়ে। জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় মোট ভোটার ৮ লাখ ১ হাজার ১৭৩ জন। এর মধ্যে বরগুনা-১ আসনে ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯১৭ এবং বরগুনা-২ আসনে ৩ লাখ ১৭ হাজার ২৫৬ জন।
বরগুনা-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে তৎপর অন্তত পাঁচজন। তাঁরা হলেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম মোল্লা, কেন্দ্রীয় সহ-শ্রমবিষয়ক সম্পাদক ফিরোজ-উজ-জামান মামুন মোল্লা, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফজলুল হক মাস্টার, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হুমায়ুন হাসান শাহিন এবং জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো. রেজবুল কবির। এদের মধ্যে নজরুল ইসলাম মোল্লাকে ২০১৮ সালে সাবেক এমপি মতিউর রহমান তালুকদারের সঙ্গে দলীয় মনোনয়ন তালিকায় রাখা হয়েছিল। পরে মতিউর রহমান তালুকদারের মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলে দলীয় সিদ্ধান্তে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন।
নজরুল ইসলাম মোল্লা বলেন, ‘সারা জীবন বিএনপির রাজনীতি করেছি। ছাত্রদল করেছি, দীর্ঘদিন জেলা যুবদলের সভাপতি ছিলাম। জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও চার বছর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। শেখ হাসিনার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মাঠে সক্রিয় ছিলাম। রাজপথে আন্দোলন করেছি। তিনবার ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি। সাধারণ মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছি। আশা করি, দল আমার মূল্যায়ন করবে।’
বরগুনা-২ আসনেও রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। আসনটিতে বিএনপির জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। বিএনপির মনোনয়নের জন্য এখানে অন্তত ছয়জনের দৌড়ঝাঁপের কথা শোনা যাচ্ছে। তাঁরা হলেন কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও তিনবারের সাবেক সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম মনি, মরহুম বিএনপি নেতা খন্দকার মাহবুব হোসেনের ছেলে ও জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি খন্দকার শোয়াইব মাহবুব, ওলামা দলের মাওলানা শামীম, যুবদলের মনিরুজ্জামান মনির, আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের মিজানুর রহমান খান জাকির এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল হারুনুর রশিদ খান।
নূরুল ইসলাম মনি বিভিন্ন সভায় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে খন্দকার শোয়াইব মাহবুব বলেন, ‘আমার বাবা বিএনপির কঠিন সময়ে দলকে আগলে রেখেছেন। বৃদ্ধ বয়সে জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ পেলে বাবার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে চাই। আশা করি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দল সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।’
