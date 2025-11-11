বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি আরিফ; সম্পাদক উবাইদা
সাইফুল, ববি প্রতিনিধি:
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস ও দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার ববি প্রতিনিধি আরিফ হোসাইন এবং সাধারণ সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সংবাদদাতা মোঃ আবু উবাইদা।
আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) প্রেসক্লাবের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং সাধারণ সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে (কণ্ঠভোট) আগামী ১ বছরের জন্য (২০২৫-২৬) ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি অনুমোদিত হয়। ববি প্রেসক্লাবের উপদেষ্টামণ্ডলী, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক প্রেস রিলিজ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।
কমিটির অন্যান্য পদে রয়েছে সহ সভাপতি হিসেবে নওরিন নুর তিষা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে নূর ইসলাম নিওন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ডালিয়া হালদার, কোষাধ্যক্ষ পদে আবির হোসেন ওমর, দপ্তর সম্পাদক পদে সাইফুল, প্রচার সম্পাদক পদে সিয়াম, গ্রন্থগার সম্পাদক পদে শিমু আক্তার নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে আব্দুল কাদের জীবন ও তাহসিন সারাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।
নবগঠিত কমিটির সভাপতি মো. আরিফ হোসাইন বলেন,”অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে আমরা সবসময় সোচ্চার থাকবো। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অর্জন সকলের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিতে পাশে থাকবো। এছাড়া শিক্ষার্থীদের সাংবাদিকতা চর্চায় এক অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে ববি প্রেস ক্লাব।
নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু উবাইদা জানান, “বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ হোক আগামির প্রতিশ্রুতি। সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে নিবো ববি প্রেস ক্লাবকে। কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তির কাছে আমি সহ আমার সংগঠন কখনো মাথানত করবে না।”
