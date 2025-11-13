পিরোজপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন দেওয়ার চেষ্টা

পিরোজপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় দুর্বৃত্তরা আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এ ঘটনায় একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে।
পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রবিউল ইসলামসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
এলাকাবাসী জানান, বুধবার রাত প্রায় দেড়টার দিকে সদর উপজেলার কদমতলা ইউনিয়নের গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় বাহিরের জানালা, দরজা ও অন্যান্য স্থানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা। এ সময় জানালা ও জানালার গ্রিলে আগুন ধরিয়ে দিলে ব্যাংকের নৈশপ্রহরী (কেয়ারটেকার) হাসিব (৩৪) ডাক-চিৎকার দিলে স্থানীরা এগিয়ে আসেন। পরে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়, আগুনে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
কদমতলা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলিম হোসেন বলেন, ব্যাংকের নৈশপ্রহরীর চিৎকারে আমিসহ এলাকাবাসী ও স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীরা ঘটনাস্থলে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ব্যাংকের নৈশপ্রহরী হাসিব আমাদের জানান- অন্ধকারের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি এসে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের কাউকে চেনা যায়নি।
পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রবিউল ইসলামকে কয়েকবার মোবাইল ফোনে কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।
