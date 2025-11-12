বরিশালে নিরাপত্তা জোরদার, ১৩ স্পটে তল্লাশি চৌকি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের ১৩ নভেম্বরের ‘ঢাকা লক ডাউন’ ঘিরে বরিশালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কর্মসূচির নামে কোনো প্রকার নৈরাজ্য ও সহিংসতা ঠেকাতে নগরীতে টহলের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও মোড়ে মোড়ে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছে।
পুলিশের পাশাপাশি তৎপর হয়েছে সেনাবাহিনী ও র্যাব সদস্যরা। তারাও নিয়মিত টহল দিচ্ছেন। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সজোয়া যান নিয়ে মহড়া দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও পরিবহনসহ ছোট-বড় যানবাহনগুলো থামিয়ে তল্লাশি করছেন পুলিশ সদস্যরা।
কোনো আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা বিস্ফোরকদ্রব্য কেও যাতে বহন করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখছে সাদা পোশাকধারী ও গোয়েন্দা পুলিশ সদস্যরা।
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ (বিএমপি) কমিশনার শফিকুল ইসলাম জানান, টহল কার্যক্রম নিয়মিত ব্যাপার। তবে ১৩ নভেম্বর ঘিরে এ কার্যক্রম আরও বাড়ানো হয়েছে। সেইসঙ্গে সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রিকালিন মহড়া চলছে। লঞ্চঘাট, রূপাতলী ও নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড, কাশিপুর বাজারসহ জনবহুল এলাকাগুলোতে গোয়েন্দা (ডিবি) টিম ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সিটিএসবি টিম গোটা মহানগরজুড়ে কাজ করছে।
পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি ডেভিল ধরা হচ্ছে। সম্প্রতি ১৩ নভেম্বর ঘিরে দুই যুবকের নাশকতার পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট তথ্যের সূত্র ধরে কাশিপুর এলাকা থেকে মিন্টু নামের নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপরজনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তারা দু’জন হোয়াটসঅ্যাপে ঢাকা চলো কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নৌবহর বা পিকনিকের নামে দূরে কোথায় গিয়ে নাশকতার ষড়যন্ত্র করছিল। সেই কথোপকথনের একটি ভিডিও আমাদের কাছে এসেছে।
গ্রেপ্তার মিন্টু বিসিসি’র সাবেক কাউন্সিলর লিটন মোল্লার সহযোগী। ইতোপূর্বে সে কাশিপুর এলাকায় মশাল মিছিলও করেছে বলে জানিয়েছেন মেট্রোপলিটনের এয়ারপোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ আল মামুন উল ইসলাম।
এদিকে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেন, নগরীকে নিরাপদ রাখতে শহরের তিনটি প্রবেশদার কালিজিরা ব্রিজ, গড়িয়ারপাড় এবং দপদপিয়ায় কীর্তনখোলা ও খয়রাবাদ ব্রিজের মধ্যবর্তী জিরো পয়েন্টে চেক পোস্ট বসানো হয়েছে। এর পাশাপাশি বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের নতুন হাট, কাশীপুর, আমতলার মোড় এবং সদর রোড এলাকাতেও চেকপোস্ট চলছে। সন্দেহজনক ব্যক্তি ও যানবাহনগুলো তল্লাশি করা হচ্ছে।
বরিশালে নিরাপত্তা জোরদার, ১৩ স্পটে তল্লাশি চৌকি
