বাবুগঞ্জে আ.লীগের লকডাউন ঠেকাতে শ্রমিকদলের বিক্ষোভ মিছিল

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধিঃ নিষিদ্ধ আওয়ামিলীগের কথিত লকডাউন ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বরিশালের বাবুগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলা শ্রমিকদলের উদ্যোগে নেতাকর্মীরা নিষিদ্ধ দল আওয়ামিলীগের কথিত লকডাউন কর্মসূচি ও সেই কর্মসূচি আঘাত-নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে।
বাবুগঞ্জ উপজেলার শ্রমিকদলের সভাপতি ফরিদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিন্টুর নেতৃত্বে রহমতপুর বাসস্ট্যান্ডে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বাজার প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি ফরিদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিন্টু। বক্তারা বলেন, ১৩ নভেম্বর কথিত লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালিয়ে, ভাংচুর ও নাশকতা করার ঘটনা ঘটছে।
এসব নৈরাজ্যের জন্য দলটির নেতৃত্ব দেশের বাইরে থেকে লোকজনকে উসকানি দিচ্ছে। আওয়ামিলীগ বাস্তবে নেই। বাস্তবে নামলে জনগণ তাদের প্রতিরোধ করবে। এরা ৫ই আগস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে এবং এখন নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করছে। মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আইয়ুব আলী খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবির সিকদার, আজাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন আহমেদ, কেদারপুর ইউনিয়নের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম আপু, চাঁদপাশা ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ রিপন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিল্টন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হোসেন, দেহেরগতির সভাপতি সোহেল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আপেল খান, রহমতপুর ইউনিয়নের প্রস্তাবিত আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান সৌরভ, সদস্য সচিব রানা খান, মাধবপাশা ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সদস্য সচিব মোস্তফা , রহমতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মহাসিন উদ্দিন সামিম, ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কালাম সিকদার, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শাহাদাত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, ২নং ওয়ার্ড সভাপতি ইসমাইল সরদার, যুবদল নেতা জাকারিয়া তালুকদার সেতু, জিয়াদুল বেপারী, বিএনপির নেতা হিরুইন বেপারী, হুমায়ূন, শ্রমিকদল নেতা আবুল হোসেন, সবুজ হোসেন জাসাস নেতা রিপন মীরা, বিএনপি নেতা সেলিম হাওলাদার, মোঃ আতাহার হাওলাদার প্রমুখ।
