আর্থিক সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন     

সম্মানিত দেশবাসী মানবিক আবেদন । আমার মোঃ সাইমুন, পিতাঃ মোঃ ছলেমান হাওলাদার। ইউনিয়নঃ ছোটাবাইশদিয়া, গ্রামঃ নয়াভাংগুনী। #কিডনি_জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত একবছর যাবৎ চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছি। গতমাসের(অক্টোবর)২৭ তারিখ একটা কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়(বাবার একটা কিডনি শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে)। বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ হয়ে #সিকেডি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি আছি। দুঃখের বিষয় হলো এখন আবার ডেঙ্গু জ্বরেও আক্রান্ত। রক্তের প্লাটিলেট নেমে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিবার চিকিৎসার সকল ব্যয় বহন করে আসছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৪/১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। বর্তমানে চিকিৎসার ব্যয়ভার চালিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। তাই সকলের সাহায্য একান্ত কাম্য। আপনারা যে যা পারেন চিকিৎসায় সহযোগিতা করিবেন। আপনাদের সহযোগিতার ফলে সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসিব সেই কামনা । সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।
