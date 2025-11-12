Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » বরিশালে ব্যবসায়ীর ওপর হামলা,থানায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ
১২ November ২০২৫ Wednesday ৭:৩২:৩১ PM
বরিশালে ব্যবসায়ীর ওপর হামলা,থানায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশালের এয়ারপোর্ট থানাধীন গড়িয়ারপাড় এলাকায় এক ব্যবসায়ীর ওপর হামলা ও দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী মো. শাহরিয়ার অভি।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালে গড়িয়ারপাড় বাস স্ট্যান্ডে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এর আগে গত ৩ নভেম্বর গড়িয়ারপাড় বাজারে একটি ডাস্টবিন স্থানান্তরের দাবিতে ব্যবসায়ী, স্থানীয় রাজনীতিক ও সাধারণ জনগণ মানববন্ধন আয়োজন করেন। মানববন্ধনের পর ওই ডাস্টবিন নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়।

বাজার কমিটির সভাপতি মো. রমজান হাওলাদার ছিলেন ওই ডাস্টবিন নির্মাণ প্রকল্পের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ও আরও চার সহযোগী মিলে শাহরিয়ার অভির মালিকানাধীন হোটেলে হামলা চালায়।

অভিযোগে বলা হয়, হামলাকারীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দোকানের ফ্রিজ, সাউন্ড সিস্টেম ও ডেকোরেটর সামগ্রী ভাঙচুর করেন। এতে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হয় এবং দোকানের ক্যাশ থেকে ১০ হাজার ২০০ টাকা লুট করা হয়। হামলার সময় বাধা দিতে গেলে শাহরিয়ার অভিকে দেশীয় দা দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করা হয়, এতে তিনি শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন।

ঘটনার ভিডিও ফুটেজ প্রমাণ হিসেবে থানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, “ আমার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করার সময় আমি বাধা দিতে গেলে তারা আমাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেয়ার চেষ্টা করে এবং লাঠি ও খুন্তি দিয়ে মারধর করে। এতে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলাফোলা জখম হয়।”“হামলাকারীরা আমাকে হত্যার হুমকি দিয়ে চলে যায়। আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ করেছি।”

উক্ত ঘটনার বিষয়ে ৩০ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক সজীব বেগ মিসাদ বলেন, এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং প্রশাসনের নিকট হামলার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের আহ্বান জানাই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আল মামুন বলেন, “গড়িয়ারপাড় এলাকায় একটি ডাস্টবিন নির্মাণকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে, তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
