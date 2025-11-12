Current Bangladesh Time
Thursday November ১৩, ২০২৫ ৭:২৫ AM
Barisal News
Latest News
Home » দুমকি » পটুয়াখালী » দুমকিতে পুত্রবধূর মারধরে হাসপাতালে ভর্তি বৃদ্ধ শ্বশুর 
১২ November ২০২৫ Wednesday ১০:৪১:৪৪ PM
Print this E-mail this

দুমকিতে পুত্রবধূর মারধরে হাসপাতালে ভর্তি বৃদ্ধ শ্বশুর 

দুমকি ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর দুমকিতে নাতনির দুষ্টুমি থামাতে বাধা দেওয়ায় এক বৃদ্ধ শ্বশুরকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে তার পুত্রবধূ। 

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার আংগারিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ঝাটরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুত্রবধূর বাবার বাড়ি একই ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাদামাটি নিয়ে খেলার সময় আড়াই বছরের নাতনিকে বাধা দেন শ্বশুর মান্নান হাওলাদার (৯০)। এতে নাতনি কেঁদে উঠলে তার মা রিমা বেগম উত্তেজিত হয়ে লোহার রড দিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুরকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে আহত করেন। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে মন্নান হাওলাদারকে উদ্ধার করে দুমকি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আহতের হাঁটুর নিচে ফেটে গুরুতর জখম হয়েছে।

আহত মান্নান হাওলাদার অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে ঢাকায় থাকে, আর পুত্রবধূ রিমা বাড়িতে থাকে। নাতনি কাদামাটিতে খেলতে গেলে আমি বাধা দিই। পরে সে আমার ওপর রেগে গিয়ে মারধর করেছে। ছেলেকে জানালে সে বিচার করবে বলে জানিয়েছে।

অভিযুক্ত রিমা বেগম ঘটনার পর আত্মগোপনে রয়েছেন। তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, মারধরের ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে নিরাপত্তা জোরদার, ১৩ স্পটে তল্লাশি চৌকি
বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৫, নতুন আক্রান্ত ১৭৯
আজ সেই ভয়াল ১২ নভেম্বর
বরিশালের ৬ আসনে দলীয় প্রার্থী নিয়ে তৎপর বিএনপি, জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন
বরিশাল জেলায় ৫৭৭ ও মহানগরে ২৩ টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 