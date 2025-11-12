দুমকিতে পুত্রবধূর মারধরে হাসপাতালে ভর্তি বৃদ্ধ শ্বশুর
দুমকি ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর দুমকিতে নাতনির দুষ্টুমি থামাতে বাধা দেওয়ায় এক বৃদ্ধ শ্বশুরকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে তার পুত্রবধূ।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার আংগারিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ঝাটরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুত্রবধূর বাবার বাড়ি একই ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাদামাটি নিয়ে খেলার সময় আড়াই বছরের নাতনিকে বাধা দেন শ্বশুর মান্নান হাওলাদার (৯০)। এতে নাতনি কেঁদে উঠলে তার মা রিমা বেগম উত্তেজিত হয়ে লোহার রড দিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুরকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে আহত করেন। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে মন্নান হাওলাদারকে উদ্ধার করে দুমকি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আহতের হাঁটুর নিচে ফেটে গুরুতর জখম হয়েছে।
আহত মান্নান হাওলাদার অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে ঢাকায় থাকে, আর পুত্রবধূ রিমা বাড়িতে থাকে। নাতনি কাদামাটিতে খেলতে গেলে আমি বাধা দিই। পরে সে আমার ওপর রেগে গিয়ে মারধর করেছে। ছেলেকে জানালে সে বিচার করবে বলে জানিয়েছে।
অভিযুক্ত রিমা বেগম ঘটনার পর আত্মগোপনে রয়েছেন। তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
এ বিষয়ে দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, মারধরের ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
