Current Bangladesh Time
Thursday November ১৩, ২০২৫ ৭:২৪ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বাকেরগঞ্জ » বরিশালে কুয়াকাটা মহাসড়কে বাস দুর্ঘটনায় ২০ যাত্রী আহত
১২ November ২০২৫ Wednesday ৬:৪৩:৩৩ PM
Print this E-mail this

বরিশালে কুয়াকাটা মহাসড়কে বাস দুর্ঘটনায় ২০ যাত্রী আহত

বাকেরগঞ্জ ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশাল- কুয়াকাটা মহাসড়কের বাকেরগঞ্জের বোয়ালিয়া এলাকায় ঢাকা গামী এনা পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার (১২ নভেম্বর) বুধবার বেলা ১১টার দিকে বোয়ালিয়ার কাঠের পোল নামক স্থানে। স্থানীয় সূত্র জানায়, কুয়াকাটা থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করা বাসটি পথে নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং রাস্তার পাশে খাদে পড়ে উল্টে যায়।

বাকেরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। আহতদের বাকেরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার ফলে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে নিরাপত্তা জোরদার, ১৩ স্পটে তল্লাশি চৌকি
বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৫, নতুন আক্রান্ত ১৭৯
আজ সেই ভয়াল ১২ নভেম্বর
বরিশালের ৬ আসনে দলীয় প্রার্থী নিয়ে তৎপর বিএনপি, জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন
বরিশাল জেলায় ৫৭৭ ও মহানগরে ২৩ টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 