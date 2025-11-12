Home » গৌরনদী » বরিশাল » গৌরনদীতে হাসপাতালে নারী রোগীর ওপর হামলার অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে
১৩ November ২০২৫ Thursday ১২:৩৩:৫১ AM
গৌরনদীতে হাসপাতালে নারী রোগীর ওপর হামলার অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে
গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের গৌরনদীতে চিকিৎসাধীন এক নারী রোগী ও তার স্বজনদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে বার্থী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কাইয়ূম খানের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলায় নারী রোগীসহ ৫ জন আহত হয়েছেন। এ সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৩টি জানালার ৩টি গ্লাস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জের ধরে মঙ্গলবার বিকালে গৌরনদী পৌরসভার সুন্দরদী এলাকায় কালাম ফকির ও লুৎফর শিকদারের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে কালাম ফকিরের স্ত্রী নাসিমা বেগম ও লুৎফর শিকদার আহত হন। আহত ওই ২ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন নাসিমা বেগমের ছেলে আরাফাত ফকির অভিযোগ করে বলেন, প্রতিপক্ষ লুৎফর শিকদারের শ্যালক বার্থী ইউনিয়ন যুবদলের নেতা কাইয়ূম খানের নেতৃত্বে ১০-১২ যুবক মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে হাসপাতালে ঢুকে আমাদের ওপর হামলা চালায়। এ হামলায় আমিসহ আমার বাবা কালাম ফকির, মা নাসিমা বেগম ও দুই বোন আহত হই।
চিকিৎসাধীন নাসিমার মেয়ে তানিয়া বেগম অভিযোগ করে বলেন, হামলার সময় প্রাণ বাঁচতে আমরা দৌড়ে হাসপাতালের বাথরুমে আশ্রয় নেই। তখন কাইয়ুম খান ও তার সহযোগীরা দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢুকে আমাদের টেনে-হিঁচড়ে বের করে পুনরায় মারধর করে। এ সময় হামলাকারীরা হাসপাতালের ৩টি জানালার গ্লাস ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে গৌরনদী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
অভিযুক্ত বার্থী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কাইয়ুম খান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, হাসপাতালে ভর্তি আমার ভগিনীপতি লুৎফর শিকদার। তাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়ে দেখি, আমার ভাগ্নের সঙ্গে ২ যুবকের হাতাহাতি হচ্ছে। এ সময় আমি উভয়পক্ষকে দুই দিকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি।
গৌরনদী থানার পবিদর্শক (তদন্ত) মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, হাসপাতালের ঘটনায় এখনো কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। তবে বিকালের ঘটনায় উভয়পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। তদন্তসাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা. তৌকির আহম্মেদ বলেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভেতরে মারামারির ভিডিও ফুটেজ দেখে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে।
