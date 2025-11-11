বানারীপাড়ায় অগ্নিকান্ডে ভস্মিভূত “দু”টি বসতবাড়ী পরিদর্শন করলেন  এস সরফুদ্দিন সান্টু

বরিশালের বানারীপাড়ায় চাখার ইউনিয়নের দড়িকর গ্রামের ৬নং ওয়ার্ডে অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া “দু”টি বসতঘর পরিদর্শন করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-২(বানারীপাড়া-উজিরপুরের) নির্বাচনী এলাকার বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু।
সম্প্রতি আগুন লেগে সম্পূর্ণভাবে ছাই হয়ে যাওয়া সেলিম সরদার ও ,ইমরান সরদারের বাড়ি মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকালে পরিদর্শন করে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার দুটির খোঁজ খবর নেন এবং তাদের সমবেদনা জানান।
এ সময় তার সঙ্গে বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপি,পৌর বিএনপি,চাখার ইউনিয়ন বিএনপির নেতৃবৃন্দসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত গত ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে দড়িকর গ্রামের সরদার বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিল, ইমরান সরদারের তালাবদ্ধ ঘরে প্রথমে আগুনের সুত্রপাত হয়। ওই ঘরের লোকজন এদিন সকালে অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিল। তারা ধারণা করেন তালাবদ্ধ ঘরে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট অথবা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোণের মাধ্যমে আগুন লাগতে পারে। পরে পাশের সেলিম সরদারের ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তাৎক্ষনিক স্থানীয় গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হয় ও বানারীপাড়াউপজেলা ফায়ার সার্ভিসকে কল করা হয়।আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ইমরান সরদার ও সেলিম সরদারের টিন কাঠের দুটি বসত ঘর পুড়ে সম্পূর্ণভাবে ভ*স্মিভুত হয়ে যায়। তখন বিএনপির কেন্দ্রীয় এই নেতা দেশের বাহিরে ছিলেন।
