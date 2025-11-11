Current Bangladesh Time
Home » বরগুনা » বরগুনা সদর » বরগুনায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার
১২ November ২০২৫ Wednesday ১২:৪৭:৫৩ AM
বরগুনায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

বরগুনা প্রতিনিধি:

বিএনপি অফিস ভাঙচুর, সড়কে অগ্নিসংযোগ ও হাতবোমা ফটিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগের মামলায় বরগুনা জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারের বিষয়টি কালবেলাকে নিশ্চিত করেছেন বরগুনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইয়াকুব হোসেন।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে বরগুনা পৌর শহরের খারাকান্দা এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে সদর থানা পুলিশ।

বরগুনা থানা পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১৭ মার্চ জেলা বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর, সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ এবং হাতবোমা ফাটিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অভিযোগে চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল রাতে একটি মামলা দায়ের করেন প্রয়াত জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক এস এম নজরুল ইসলামের ছেলে এস এম নইমুল ইসলাম (শিপলু)।

মামলায় বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে ১ নম্বর আসামি করে ১৫৮ জন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়। সেই মামলায় মোজাম্মেল হোসেন ১১৪ নম্বর আসামি। মামলা হওয়ার পর থেকেই তিনি আত্মগোপনে ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মোজাম্মেল হোসেন নিজ বাসায় অবস্থান করছেন এমন তথ্য পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বরগুনা থানার ওসি ইয়াকুব হোসেন বলেন, বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর, সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ এবং হাতবোমা ফাটিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মোজাম্মেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালতের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
