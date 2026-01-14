Current Bangladesh Time
Home » পিরোজপুর » পিরোজপুর সদর » অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা
১৪ January ২০২৬ Wednesday ৬:৫১:০৮ PM
অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

পিরোজপুর প্রতিনিধি:

পিরোজপুরে ছাত্রলীগ থেকে অব্যাহতি নিয়ে জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগ দিয়েছেন মো. আতিকুর রহমান খান হৃদয় নামের এক নেতা। আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে তিনি ছাত্রলীগ থেকে অব্যাহতি নেন এবং বিএনপির সঙ্গে কাজ করার ঘোষণা দেন। আতিকুর রহমান খান হৃদয় পিরোজপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বড় কলিশাখালী এলাকার আব্দুল হান্নান খান ও আয়েশা সিদ্দিকার বড় ছেলে।

আতিকুর রহমান খান হৃদয় বলেন, ‘আমাকে জোরপূর্বক ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ পিরোজপুর পৌর শাখার কমিটিতে সহসভাপতি পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি ওই সংগঠনে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এর পর থেকে আমি ছাত্রলীগের কোনো কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। বর্তমানে আমি জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিতে যোগদান করে বিএনপির পক্ষে কাজ করতে চাই।’

আতিকুর রহমান খান হৃদয়ের বাবা আব্দুল হান্নান খান বলেন, ‘আমার ছেলে হৃদয় কখনোই ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমরা খুব মানবেতর জীবন যাপন করছি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, প্রতিনিয়তই আমার ছেলেকে খুঁজতে বাসায় পুলিশ প্রশাসনের লোকজন আসে; যা আমাদের কাছে অত্যন্ত বিব্রতকর। আমার ছেলে কোনো মামলার আসামি না, কোনো আওয়ামী লীগ নেতা না। আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী। তাই আমার ছেলে সম্পূর্ণভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়ে বিএনপির পক্ষে কাজ করতে চায়।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
