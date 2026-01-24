তারেক রহমানের বরিশাল সফরের নতুন তারিখ ঘোষণা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বরিশালের নির্বাচনী জনসভার তারিখ একদিন পিছিয়ে ২৭ জানুয়ারি করা হয়েছে। ওইদিন তিনি বরিশাল নগরীর ঐতিহাসিক বেলস্ পার্ক মাঠে বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে জনসভার স্থান বেলস্ পার্ক মাঠ পরিদর্শনে গিয়ে চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও বরিশাল সদর আসনে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার এ কথা জানান।
তিনি বলেন, দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর পর আমাদের নেতা তারেক রহমান বরিশালে আসছেন। বরিশালে তার আগমন এবং জনসভা ঘিরে বিএনপিতে নানা প্রস্তুতি চলছে। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে মাঠ পরিদর্শনে আসা।
তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান বরিশালে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দিবেন এটা আমাদের জন্য ঐতিহাসিক ব্যাপার। তার আগমন নির্বাচন পরিচালনা এবং বিভিন্ন জায়গায় ধানের শীষের পক্ষে বক্তব্য দেওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সরোয়ার বলেন, আমরা চাই জিয়াউর রহমানের ক্যাবিনেট মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত এবং খালেদা জিয়ার উন্নয়ন-এর সঙ্গে তারেক রহমান বরিশালে এসে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন। ২৬ তারিখের পরিবর্তে তিনি ২৭ জানুয়ারি আসছেন। তাকে বরণ করার জন্য আমাদের সমস্ত যুবক, ছাত্র, এলাকাবাসী সবাই ঐক্যবদ্ধ। আমাদের প্রস্তুতি চলছে, মিছিল, মিটিং করছি। সকল ধরনের প্রস্তুতি চলছে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন প্রসঙ্গে মজিবর রহমান সরোয়ার বলেন, বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) প্রচার-প্রচারণা উদ্বোধন করেছি। সেখানে জনসভা হয়ে গেছে। শুক্রবার সাহেবেরহাটে লিফলেট বিতরণ করেছি। জনগণের মাঝে খুব উৎসব দেখতে পেয়েছি।
প্রশাসন একটি দলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে’ বিরোধী দলগুলোর এমন বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, বিগত সময়ে প্রশাসন আমাদের নির্বাচন করতে দেয়নি। স্পিডবোট থেকে আমার লোকদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে এমন নজির আছে। আমরা ভোট কারচুপি বা অন্য কোনোভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাই না। যারা অনেক আলেম-ওলামা মনে করেন নিজেদেরকে, তারা রাজনীতির যে কু-কথাগুলো বলে তাতে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই।
জনসভার মাঠ পরিদর্শনকালে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন, বরিশাল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুক, সদস্যসচিব জিয়াউদ্দিন সিকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সর্বশেষ ২০০৬ সালে বরিশাল সফর করেন তারেক রহমান। সে সময় তিনি দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। এবার তিনি দলের চেয়ারম্যান হিসেবে বরিশাল আসছেন। এই সফরকে ঘিরে বরিশাল অঞ্চলের বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছেন নেতারা।
