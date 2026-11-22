ঝালকাঠিতে ইমামদের সঙ্গে উই ক্যান চেঞ্জ চেয়ারম্যানের মতবিনিময়
ঝালকাঠি প্রতিনিধিঃ
ঝালকাঠিতে ইমামদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উই ক্যান চেঞ্জ (ডব্লিউসিসি) এর চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ সার্জন অধ্যাপক ডা. এসএম খালিদ মাহমুদ শাকিল মতবিনিময় করেছেন। শনিবার রাতে শহরের কুমারপট্টি তাঁর নিজের বাসভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঝালকাঠি পৌর এলাকার ১২৩টি মসজিদের ইমামরা অংশ নেন। আগামী ২৭ নভেম্বর ঝালকাঠি বাসন্ডা কলেজে শিশু স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প পরিচালনার জন্য এ মতবিনিময় সভা করা হয়। ওই দিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত শিশু স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প চলবে। এতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা শিশুদের চিকিৎসাসেবা দিবেন বলে মতবিনিময় সভায় জানানো হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও ঝালকাঠি বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুল হাই নিজামী, ঝালকাঠি সদর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও উপজেলা জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুল মান্নান পৌরসভা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ঝালকাঠি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোখতার আহমেদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গাবখান জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ। এইচ এম নাসির উদ্দিন ঝালকাঠি প্রতিনিধি ০১৭১৩৯৬৩৬৭৫
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