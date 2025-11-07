ফারদিন ইয়ামিনের পক্ষে বাবুগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা

Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » ফারদিন ইয়ামিনের পক্ষে বাবুগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা
৭ November ২০২৫ Friday ১১:২৭:৫৮ PM
ফারদিন ইয়ামিনের পক্ষে বাবুগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদের বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা
বাবুগঞ্জ প্রতিনিধিঃ আগামী এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে প্রচার প্রচারনায় মাঠে নেমেছে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনের ট্রাক মার্কার প্রার্থী এইচএম ফারদিন ইয়ামিনের পক্ষে বাবুগঞ্জ উপজেলা গণপরিষদের নেতৃবৃন্দরা ২ শতাধীক মোটরসাইকেল নিয়ে মহরা ও ভোট প্রার্থনা করেন।
মোটরসাইকেল বহরটি নতুনহাট থেকে ট্রাক মার্কার সমর্থনে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিন করেন।এসময় মোটরসাইকেলে নেতাকর্মীরা প্রচার-প্রচারনা চালানোর পাশাপাশি আগামী নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীকে বিজয়ী করা আহবান জানিয়ে রহমতপুর, সাতমাইল,মোহনগঞ্জ, মীরগঞ্জ বাজারে গণসংযোগ করে ব্যবসায়ীদের মাঝে হ্যান্ডবিল বিতরণ করেন।প্রচারণা কালকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা গণঅধিকার পরিষদ এর সভাপতি মোঃ শামিম রেজা ।
গণসংযোগকালে অন্যান্যদের মাঝে গণঅধিকার পরিষদের বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এইচএম হাসান,সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল আমিন,সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মো. আশিক হাওলাদার, বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এইচএম হাসান,সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল আমিন, জেলা যুব অধিকারের সাধারণ সম্পাদক রাজন মৃধা, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশিক হাওলাদার সাংগঠনিক সম্পাদক, আল আমিন হাওলাদার,উপজেলা যুব অধিকার পরিষদের ,ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিএম ইব্রাহিম ,সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ,সাংগঠনিক সম্পাদক আল-আমিনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দরা।
