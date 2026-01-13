Current Bangladesh Time
Home » পটুয়াখালী » মির্জাগঞ্জ » মির্জাগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার
১৩ January ২০২৬ Tuesday ৪:১১:২১ PM
মির্জাগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার

মির্জাগঞ্জ ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’-এর অভিযানে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও বর্তমান ইউপি সদস্য মো. জুয়েল হাওলাদারকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে উপজেলার মির্জাগঞ্জ ইউনিয়নের উত্তর পিপড়াখালী গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত জুয়েল হাওলাদার মির্জাগঞ্জ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য এবং মৃত মোকছেদ আলী হাওলাদারের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে নিজ ঘর থেকে আটক করা হয়।

মির্জাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুস ছালাম গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ২০২৪ সালে দেউলী সুবিদখালী ইউনিয়ন বিএনপি অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
