Home » ইন্দুরকানী » পিরোজপুর » ইন্দুরকানীর ইউপি চেয়ারম্যানসহ অর্ধশতাধিক জনপ্রতিনিধির বিএনপিতে যোগদান
১৩ January ২০২৬ Tuesday ৯:০৭:২০ PM
ইন্দুরকানীর ইউপি চেয়ারম্যানসহ অর্ধশতাধিক জনপ্রতিনিধির বিএনপিতে যোগদান

ইন্দুরকানী ((পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে তিন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ অর্ধশতাধিক ইউপি সদস্য ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতারা বিএনপিতে যোগদান করেছেন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় দলীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা বিএনপিতে যোগ দেন। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিনা রহমান, বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিলকিস জাহান শিরিন, পিরোজপুর-১ আসনের ধানের প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম খান, সদস্য সচিব মো. সাইদুল ইসলাম কিসমত, সাবেক জেলা বিএনপির সদস্য সচিব গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লাভলুসহ কেন্দ্রীয় ও জেলা বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতারা।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন ৫ নম্বর চণ্ডিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান মঞ্জু, পত্তাশী ইউপি চেয়ারম্যান মো. শাহীন হাওলাদার ও ৪ নম্বর ইন্দুরকানী সদর ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ করিম তালুকদার ইমন। এছাড়াও পাঁচটি ইউনিয়নের সাধারণ ও মহিলা ইউপি সদস্যসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা বিএনপিতে যোগ দেন।

এ বিষয়ে পিরোজপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত বলেন, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যসহ বেশ কয়েকজন বিএনপিতে যোগদান করেছে। আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
