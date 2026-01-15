Current Bangladesh Time
Home » দুমকি » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » মির্জাগঞ্জ » পটুয়াখালীতে বিএনপির ৪ ইউনিটের কমিটি স্থগিত
১৫ January ২০২৬ Thursday ৩:১৫:৫৭ PM
পটুয়াখালীতে বিএনপির ৪ ইউনিটের কমিটি স্থগিত

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালী পৌরসভা, সদর, দুমকী ও মির্জাগঞ্জ উপজেলার বিএনপির কমিটি স্থগিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিএনপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ জানানো হয়েছে। 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরবর্তী দলীয় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসব ইউনিট কমিটি স্থগিত থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। তবে কমিটি স্থগিতের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

উল্লেখ্য, দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ও কাঠামো পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
