ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর প্রতিনিধির ওপর হামলা চালিয়ে সিগারেট ছিনতাই

রাজাপুর ((ঝালকাঠি) প্রতিনিধি:

ঝালকাঠির রাজাপুরে দিনদুপুরে মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির এক বিক্রয় প্রতিনিধির ওপর হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তার কাছ থেকে নগদ টাকা ও বিপুল পরিমাণ সিগারেট ছিনতাই করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের গাজিরহাট সংলগ্ন শরীফ বাড়ি স্টিল ব্রিজের ওপর এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী বিক্রয় প্রতিনিধির নাম মো. রবিউল ইসলাম (২৭)। তিনি পার্শ্ববর্তী ভান্ডারিয়া উপজেলার নদমুল্লাহ এলাকার মৃত আব্দুস সত্তার হাওলাদারের ছেলে।


আহত রবিউল ইসলাম জানান, তিনি মোটরসাইকেল চালিয়ে পুটিয়াখালী থেকে গালুয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। শরীফ বাড়ি স্টিল ব্রিজের ওপর পৌঁছালে ৪-৫ জন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা তার মোটরসাইকেলের পেছনের বাক্সের তালা ভেঙে ফেলে এবং বাক্সে থাকা নগদ ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ১ লাখ ১৭ হাজার টাকা মূল্যের সিগারেট লুটে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।


আহত রবিউলের চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা তাকে উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে রাজাপুর থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল মালেক বলেন, ‘আমরা এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তদন্ত করা হচ্ছে। ছিনতাইকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

